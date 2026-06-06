Consiglio generale Cisl Fp ingresso dei pensionati

Il Consiglio generale della Cisl Fp Messina si è svolto con la partecipazione del Segretario Generale della Ust Cisl Messina. Durante l'incontro si sono discussi temi relativi alle sfide nel settore del lavoro pubblico, della sanità, degli enti locali e dei servizi alla persona.

Si è tenuto, alla presenza del Segretario Generale della Ust Cisl Messina Antonino Alibrandi, il Consiglio Generale della Cisl Fp Messina, un importante momento di confronto sulle sfide del lavoro pubblico, della sanità, degli enti locali e dei servizi alla persona. Al centro della relazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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