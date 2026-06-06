Consiglio di Modena variazione di bilancio e contrasto alla prostituzione nella prossima seduta

Il Consiglio comunale di Modena si riunirà lunedì 8 giugno per discutere l’ottava variazione di bilancio. Durante la seduta sono previste due delibere, alcune interrogazioni e mozioni. Tra i temi all’ordine del giorno, anche misure di contrasto alla prostituzione. La riunione si svolgerà in un’unica sessione e sarà pubblica.

L’ottava variazione di bilancio è al centro della prossima seduta del Consiglio comunale di Modena, che torna a riunirsi lunedì 8 giugno, avendo in programma due delibere, diverse interrogazioni e mozioni.I lavori sono convocati alle 15 nella sala consiliare del Palazzo municipale e sono. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Consiglio comunale del 28 aprile 2026

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