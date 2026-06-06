Conflitto tra poteri e istituzioni Il viceministro Sisto | La giustizia va riformata entro fine legislatura
Il viceministro alla Giustizia ha dichiarato che la riforma della giustizia deve essere completata entro la fine della legislatura. La sua posizione si inserisce in un clima di tensione tra poteri e istituzioni, con il governo che punta a modificare le norme esistenti. La discussione si concentra su interventi legislativi per riorganizzare il sistema giudiziario, senza specificare i dettagli delle modifiche previste. La dichiarazione è arrivata in un momento di confronto acceso tra le parti coinvolte.
Roma 6 giugno 2026 – Francesco Paolo Sisto, viceministro alla Giustizia, senatore azzurro, garantista, è convinto che la stagione delle riforme della giustizia non sia finita, anzi. E che le scelte possano diventare leggi “entro la legislatura”. Tutto archiviato per Berlusconi e Dell’Utri nell’inchiesta sui mandanti esterni alle stragi mafiose del 1993. È la fine di un teorema che, in qualche modo, pesava anche su Forza Italia? "Quando ci sono tante archiviazioni per gli stessi fatti, l’idea che ci si fa è di una ossessione nelle indagini e le indagini ossessive non sono mai buone indagini. In questo caso una maggiore oculatezza ed equilibrio avrebbe evitato questo sfascio dal punto di vista giudiziario, di cui sarebbe interessante anche verificare i costi, che secondo alcuni potrebbero arrivare a 25 milioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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