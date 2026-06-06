Conflitto tra poteri e istituzioni Il viceministro Sisto | La giustizia va riformata entro fine legislatura

Roma 6 giugno 2026 – Francesco Paolo Sisto, viceministro alla Giustizia, senatore azzurro, garantista, è convinto che la stagione delle riforme della giustizia non sia finita, anzi. E che le scelte possano diventare leggi “entro la legislatura”. Tutto archiviato per Berlusconi e Dell’Utri nell’inchiesta sui mandanti esterni alle stragi mafiose del 1993. È la fine di un teorema che, in qualche modo, pesava anche su Forza Italia? "Quando ci sono tante archiviazioni per gli stessi fatti, l’idea che ci si fa è di una ossessione nelle indagini e le indagini ossessive non sono mai buone indagini. In questo caso una maggiore oculatezza ed equilibrio avrebbe evitato questo sfascio dal punto di vista giudiziario, di cui sarebbe interessante anche verificare i costi, che secondo alcuni potrebbero arrivare a 25 milioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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