confindustria sceglie fava eletto al vertice regionale

Riccardo Fava è stato eletto presidente di Confindustria Emilia-Romagna per il periodo 2026-2030. La nomina riguarda l’intera regione e si inserisce nel processo di rinnovo delle cariche associative. Fava succede a un precedente incarico di rappresentanza e guiderà l’organizzazione per i prossimi quattro anni. La nomina è stata comunicata ufficialmente dall’associazione di categoria.

L’imprenditore Riccardo Fava è il nuovo presidente di Confindustria Emilia-Romagna per il quadriennio 2026-2030. È stato eletto all’unanimità dal consiglio di presidenza di Confindustria regionale, riunitosi ieri a Bologna. Succede ad Annalisa Sassi, che ha guidato Confindustria Emilia-Romagna da aprile 2022. "Rappresentare l’industria dell’Emilia-Romagna – dichiara il neo presidente Riccardo Fava – è per me un onore e soprattutto una grande responsabilità, che assumo con la consapevolezza del ruolo che sono chiamato a svolgere in una fase economica e geopolitica assai delicata. La rappresentanza regionale è fondamentale nel sistema Confindustria, anche in ragione della crescente funzione di governance che le regioni hanno assunto per le politiche industriali, i progetti di sviluppo delle imprese e l’attrattività dei territori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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