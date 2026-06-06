concorso zanuccoli ecco tutti i premiati

Il 23° Concorso nazionale Luigi Zanuccoli si è svolto il 18 e 20 maggio al Teatro Elisabetta Turroni di Sogliano, con oltre 250 studenti provenienti da scuole italiane di musica. La cerimonia di premiazione ha concluso l’evento, seguito dal concerto dei vincitori.

Il 23° Concorso nazionale Luigi Zanuccoli, svoltosi il 18 e 20 maggio, ha visto la presenza di oltre 250 partecipanti provenienti da scuole italiane a indirizzo musicale, presso il Teatro Elisabetta Turroni di Sogliano, si è concluso con la premiazione e il concerto dei vincitori. Il Concorso è promosso e organizzato dall’Associazione Musicale ClassicAllMusic di Rimini, con il Comune di Sogliano. I premiati. Solisti: categoria Junior 2° premio ex aequo: Livia Anna Garofalo (pianoforte, Italia) e Cecilia Maria Garofalo (violino, Italia). Categoria A: 1° premio Wiktoria Wcislo (clarinetto, Polonia). 3° premio ex aequo: Giacomo Bonazzi (pianoforte, Italia) e Monica Wang (violino, Cina). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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