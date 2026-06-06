Concorso Il Circolo del Vetro primo posto per una scuola di Cisterna

Notizia in breve

Una classe della scuola secondaria di primo grado di Cisterna di Latina ha vinto il concorso nazionale “Il Circolo del Vetro”. La classe 3ªA ha ottenuto il primo posto in questa competizione promossa dal CoReVe, il Consorzio nazionale per la raccolta e il riciclo del plastico. La premiazione si è svolta di recente, conferendo un riconoscimento ufficiale alla scuola per il progetto presentato.