Concorso Il Circolo del Vetro primo posto per una scuola di Cisterna
Una classe della scuola secondaria di primo grado di Cisterna di Latina ha vinto il concorso nazionale “Il Circolo del Vetro”. La classe 3ªA ha ottenuto il primo posto in questa competizione promossa dal CoReVe, il Consorzio nazionale per la raccolta e il riciclo del plastico. La premiazione si è svolta di recente, conferendo un riconoscimento ufficiale alla scuola per il progetto presentato.
Importante riconoscimento per la classe 3ªA della scuola secondaria di primo grado “Plinio il Vecchio” di Cisterna di Latina, che ha conquistato il primo posto nel concorso nazionale “Il Circolo del Vetro”, iniziativa promossa da CoReVe, il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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