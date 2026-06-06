Concerto 105 Summer Festival a Chiavari | cantanti come avere i biglietti gratis parcheggi e treni speciali
Il 105 Summer Festival a Chiavari prevede la presenza di diversi cantanti e offre la possibilità di ottenere biglietti gratuiti. Sono stati organizzati parcheggi dedicati e treni speciali per facilitare l’arrivo dei partecipanti. L’evento, che si svolge nel levante, è il concerto più atteso dell’estate e attirerà numerosi spettatori. Le modalità di accesso e i servizi di supporto sono stati comunicati per agevolare la partecipazione.
Il levante si prepara ad accendere gli amplificatori per l'appuntamento musicale più atteso dell'estate. Venerdì 12 giugno 2026, la grande carovana del 105 Summer Festival farà tappa a Chiavari, trasformando Piazza San Giovanni Paolo II (l'area della Colmata) in un'enorme arena sotto le stelle. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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