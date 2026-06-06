Concerto 105 Summer Festival a Chiavari | cantanti come avere i biglietti gratis parcheggi e treni speciali

Notizia in breve

Il 105 Summer Festival a Chiavari prevede la presenza di diversi cantanti e offre la possibilità di ottenere biglietti gratuiti. Sono stati organizzati parcheggi dedicati e treni speciali per facilitare l’arrivo dei partecipanti. L’evento, che si svolge nel levante, è il concerto più atteso dell’estate e attirerà numerosi spettatori. Le modalità di accesso e i servizi di supporto sono stati comunicati per agevolare la partecipazione.