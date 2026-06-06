compagno violento processato e assolto

Un uomo è stato processato per presunti comportamenti violenti contro la compagna, che ha riferito di aver vissuto per anni in condizioni di paura, con insulti, umiliazioni e aggressioni all’interno della loro abitazione. Dopo il processo, è stato assolto.

Per anni, a suo dire, avrebbe vissuto nella paura, tra umiliazioni, insulti e presunte aggressioni consumate tra le mura di casa. Un quadro pesantissimo quello emerso dalla denuncia che aveva dato origine all’inchiesta dei carabinieri e al successivo processo davanti al tribunale di Pisa. Secondo il racconto della donna, i primi segnali risalivano già al 2002: "Non sei buona a nulla", "perché non ti ammazzi, tanto non servi a niente". Parole del compagno che, stando alle accuse, sarebbero state accompagnate da schiaffi e spintoni. Sarebbe stato questo l’inizio di una escalation che avrebbe trasformato la vita familiare in un incubo quotidiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Donna violentata da sieropositivo muore per Aids: l'uomo assolto

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