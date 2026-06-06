Como si sveglia sotto la pioggia | fino a quando dura l' allerta gialla sul Comasco

Venerdì 6 giugno, Como e gran parte della fascia prealpina lombarda sono state interessate da piogge persistenti durante le prime ore della giornata. L’allerta gialla è stata emessa e rimane in vigore, con la possibilità che le condizioni meteorologiche si protraggano nel corso della giornata. La pioggia ha interessato principalmente la zona di Como, con condizioni di maltempo che si sono concentrate nella mattinata. La durata esatta delle precipitazioni non è stata ancora comunicata.

Mattinata sotto l'ombrello per Como e gran parte della fascia prealpina lombarda, dove oggi, venerdì 6 giugno, sono attese piogge anche persistenti nelle prime ore della giornata. La Protezione civile regionale segnala infatti un'intensificazione delle correnti umide sud-orientali negli strati. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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