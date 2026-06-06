A Como, un uomo di 45 anni è stato arrestato per furto aggravato dopo aver tentato di sottrarre la carta bancomat a una donna presso un sportello automatico. L’episodio si è verificato mentre il bancomat era malfunzionante. Un commerciante ha fermato l’uomo in extremis, impedendo che portasse a termine il furto. La polizia è intervenuta e ha portato l’uomo in stato di fermo.

È scattato un arresto per furto aggravato a Como, dove un uomo di 45 anni è stato fermato dopo aver tentato di sottrarre la carta bancomat a una donna presso uno sportello ATM. L’episodio si è verificato in via Cesare Cantù, quando la vittima, dopo aver effettuato un prelievo, si è accorta che la sua carta era stata prelevata da un individuo già noto alle forze dell’ordine. La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato nella mattinata di ieri, quando una donna si è recata presso uno sportello ATM di via Cesare Cantù a Como per effettuare un prelievo. Dopo aver concluso l’operazione, la carta bancomat non le è stata restituita dall’apparecchio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Como, bancomat malfunzionante e donna derubata: arrestato 45enne fermato in extremis da un commerciante

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