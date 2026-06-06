Come il white flight rischia di cambiare Bologna

Un fenomeno chiamato white flight si sta diffondendo in Italia e anche a Bologna. Si tratta di un movimento di persone di origine europea che lasciano alcune zone della città, spesso a favore di aree più periferiche o di altre città. La tendenza si riscontra in vari quartieri e coinvolge principalmente famiglie che cercano soluzioni abitative diverse. Non ci sono ancora dati ufficiali che quantificano l’entità del fenomeno, ma le osservazioni sul campo segnalano un aumento di questa dinamica.

Esiste un fenomeno che in sociologia è chiamato white flight che si sta diffondendo in Italia e in parte anche a Bologna. Dall’inglese la traduzione corrisponde all’incirca a “fuga dei bianchi” e si tratta della migrazione improvvisa o graduale di persone bianche da quartieri o zone che nel tempo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pneumatici da cambiare entro il 15 maggio: chi rischia una multa di 1.731 €Entro il 15 maggio, alcuni automobilisti devono sostituire gli pneumatici per evitare sanzioni.

Como rischia di cambiare pelle: l’allarme della Cgil tra industria in calo e servizi in crescitaIl territorio di Como sta attraversando una fase di trasformazione, con settori industriali in diminuzione e quello dei servizi in espansione.