Amplifon ha annunciato l’intenzione di rafforzare la propria presenza in tutta la catena dell’innovazione nel settore dell’hearing care. La società si concentra sullo sviluppo di apparecchi acustici, che sono considerati dispositivi medici per il trattamento delle perdite uditive. L’obiettivo è ampliare il controllo su tutta la filiera, dalla ricerca alla distribuzione, per migliorare le soluzioni offerte ai clienti. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo a strategie specifiche o investimenti futuri.

Gli apparecchi acustici sono da sempre considerati dispositivi essenziali, strumenti medici destinati a compensare una perdita di udito. In realtà oggi la loro funzione e il loro utilizzo è molto più ampio. La ricerca ha permesso di cambiare il panorama del settore. La miniaturizzazione dei componenti e l’elaborazione digitale del suono permette una nuova capacità di personalizzare l’esperienza d’ascolto. E con l’uso dell’intelligenza artificiale il settore, tradizionalmente associato al mondo medicale, sta diventando uno dei campi più avanzati dell’innovazione tecnologica. È dentro questa trasformazione che va letta l’acquisizione di GN Hearing da parte di Amplifon, un’operazione da 2,3 miliardi di euro che rappresenta uno dei più importanti investimenti industriali realizzati negli ultimi anni da un gruppo italiano. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Come Amplifon vuole presidiare tutta la filiera dell’innovazione nell’hearing care

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