Comanducci e Ceccarelli al ballottaggio | ecco la scheda Due conti prima del ritorno alle urne

Da arezzonotizie.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al termine dello scrutinio, Comanducci e Ceccarelli si trovano al ballottaggio, con le schede ancora da contare. Ognuno si prepara a correre da solo, senza alleati ufficiali, ma con il sostegno di alcuni sostenitori storici. Le urne saranno riaperte tra qualche giorno, per decidere chi tra i due candidati avanzerà alla fase finale della competizione elettorale.

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Ognuno se la vedrà da solo. Anzi, entrambi affronteranno la sfida con il supporto di chi c'era fin dall'inizio. Che, è evidente, non è poco ma, sarà abbastanza? Non ci saranno né apparentamenti né, tantomeno, accordi politici. Marcello Comanducci e Vincenzo Ceccarelli al ballottaggio se la. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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