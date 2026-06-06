Un uomo di 56 anni è stato arrestato dai carabinieri a Foiano della Chiana dopo essere stato scoperto a coltivare marijuana in una mansarda. Durante un servizio contro il traffico di droga, le forze dell’ordine hanno trovato e sequestrato la piantagione. L’uomo, già noto alle forze di polizia, è stato fermato e portato in caserma. La detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio è alla base dell’arresto.

FOIANO DELLA CHIANA – I carabinieri della stazione di Foiano della Chiana, nel corso di un servizio al contrasto della produzione e del traffico di stupefacenti, hanno arrestato un uomo di 56 anni, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’arresto è stato compiuto a seguito di una perquisizione domiciliare di iniziativa nei confronti dell’uomo, che, all’interno della sua abitazione, aveva adibito la mansarda a serra per coltivare cannabis, utilizzando lampade riscaldanti, impianti di irrigazione e di ventilazione. Proprio nel locale i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato 47 piante di varie dimensioni. Gli ulteriori accertamenti hanno consentito di rinvenire anche tre chilogrammi di marijuana pronti per essere immessi sul mercato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Coltiva la marijuana in mansarda: scoperto e arrestato

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