Colpì una donna in pieno volto dopo essere stato rifiutato al bar | 63enne in carcere

Un uomo di 63 anni è stato arrestato dopo aver colpito una donna al volto con un pugno, dopo che lei aveva rifiutato un suo approccio in un bar del centro di Ancona. L'aggressione è avvenuta immediatamente dopo il rifiuto. La donna non ha riportato ferite gravi. L’uomo è stato portato in carcere.

FALCONARA - Non aveva accettato il rifiuto di una donna e, dopo aver tentato un approccio in un bar del centro di Ancona, l'aveva colpita con un pugno al volto. A distanza di anni da quell'episodio, un 63enne residente a Falconara è stato accompagnato in carcere dai carabinieri per scontare la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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