Codogno via ai lavori | 3 milioni per abbattere le barriere ai binari

Da ameve.eu 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I lavori per rimuovere le barriere ai binari nel centro di Codogno sono iniziati, con un investimento di circa 3 milioni di euro. La riapertura del piazzale tra le stazioni di Cadorna e Polenghi Lombardo è prevista entro quattro mesi. Durante questo periodo, la circolazione ferroviaria subirà modifiche temporanee, anche se i dettagli specifici non sono ancora stati comunicati. La modifica alla viabilità influenzerà il traffico dei treni nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Come cambierà la circolazione dei treni durante i prossimi quattro mesi?. Quando riaprirà finalmente il piazzale esterno tra Cadorna e Polenghi Lombardo?. Quali nuovi collegamenti stradali permetteranno di attraversare lo scalo ferroviario?. Perché l'investimento totale dal 2019 ha superato i 10 milioni di euro?.? In Breve Investimento totale di 10 milioni di euro dal 2019 per il nodo di Codogno. Innalzamento secondo e terzo marciapiede con fine lavori prevista per 1 ottobre. Riapertura piazzale esterno e nuova mini-bretella tra giugno e luglio. Il sindaco Mori effettuerà un sopralluogo per monitorare la viabilità cittadina. I binari di Codogno si trasformano: al via il cantiere da 3 milioni per l’accessibilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

codogno via ai lavori 3 milioni per abbattere le barriere ai binari
© Ameve.eu - Codogno, via ai lavori: 3 milioni per abbattere le barriere ai binari
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Porte aperte ai giovani disabili. Laboratori e attività su misura per abbattere tutte le barriereA Concorezzo, la biblioteca ha organizzato una serie di laboratori e attività pensate per coinvolgere i giovani disabili, con l’obiettivo di...

Leggi anche: Dopo il restyling della stazione tocca ai binari: a Codogno via a un cantiere lungo quattro mesi

Temi più discussi: Dopo la stazione i binari. Via ai lavori di adeguamento: Non ci saranno interruzioni; Stop alla circolazione notturna sulla sp 64 per lavori alla linea ferroviaria; L’ex caserma resta al proprio posto. La burocrazia tiene fermo il cantiere.

codogno via ai lavoriDopo il restyling della stazione tocca ai binari: a Codogno via a un cantiere lungo quattro mesiFino al prossimo 1° ottobre, lo scalo della città diventerà l’hub logistico di un imponente intervento da 3 milioni di euro, finanziato interamente da Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) e destinato nello ... ilgiorno.it

codogno via ai lavoriDopo la stazione i binari. Via ai lavori di adeguamento: Non ci saranno interruzioniCodogno aperto il cantiere che avrà una durata di quattro mesi. Costo 3 milioni. Rfi assicura che la circolazione non verrà bloccata e zero disagi per i viaggiatori. ilgiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web