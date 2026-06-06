I lavori per rimuovere le barriere ai binari nel centro di Codogno sono iniziati, con un investimento di circa 3 milioni di euro. La riapertura del piazzale tra le stazioni di Cadorna e Polenghi Lombardo è prevista entro quattro mesi. Durante questo periodo, la circolazione ferroviaria subirà modifiche temporanee, anche se i dettagli specifici non sono ancora stati comunicati. La modifica alla viabilità influenzerà il traffico dei treni nella zona.

Come cambierà la circolazione dei treni durante i prossimi quattro mesi?. Quando riaprirà finalmente il piazzale esterno tra Cadorna e Polenghi Lombardo?. Quali nuovi collegamenti stradali permetteranno di attraversare lo scalo ferroviario?. Perché l'investimento totale dal 2019 ha superato i 10 milioni di euro?.? In Breve Investimento totale di 10 milioni di euro dal 2019 per il nodo di Codogno. Innalzamento secondo e terzo marciapiede con fine lavori prevista per 1 ottobre. Riapertura piazzale esterno e nuova mini-bretella tra giugno e luglio. Il sindaco Mori effettuerà un sopralluogo per monitorare la viabilità cittadina. I binari di Codogno si trasformano: al via il cantiere da 3 milioni per l’accessibilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Codogno, via ai lavori: 3 milioni per abbattere le barriere ai binari

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