Cocaina sequestrata | il commerciante passa dal carcere ai domiciliari
I carabinieri hanno sequestrato due panetti di cocaina nascosti nella jeep di un commerciante, che ora si trova agli arresti domiciliari invece del carcere. Durante un controllo stradale, il veicolo ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine a causa di una manovra sospetta. La droga è stata trovata all’interno del veicolo, ma non sono stati forniti dettagli sulla manovra che ha portato al fermo.
? Domande chiave? In Breve Il commerciante di Racalmuto passa dal carcere ai domiciliari dopo il sequestro di due chili di cocaina. I giudici della quinta sezione penale del tribunale di Catania hanno disposto la sostituzione della misura cautelare per il trentasettenne di Racalmuto, accusato di detenzione di stupefacenti per spaccio. L’uomo, che si occupa di commercio, non rimarrà più in cella ma affronterà l’iter giudiziario restando ai domiciliari. La decisione arriva dopo l’operazione condotta dai carabinieri lo scorso 18 maggio, quando il sospettato fu fermato durante un controllo stradale nel territorio di Misterbianco. L’indagine ha avuto inizio a causa di un comportamento anomalo durante la guida del veicolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Maxi Sequestro di Cocaina dal Perù
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