Cocaina sequestrata | il commerciante passa dal carcere ai domiciliari

Notizia in breve

I carabinieri hanno sequestrato due panetti di cocaina nascosti nella jeep di un commerciante, che ora si trova agli arresti domiciliari invece del carcere. Durante un controllo stradale, il veicolo ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine a causa di una manovra sospetta. La droga è stata trovata all’interno del veicolo, ma non sono stati forniti dettagli sulla manovra che ha portato al fermo.