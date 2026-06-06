Cobolli-Zverev si vedrà in chiaro su canale Nove? Orario finale programma streaming

Flavio Cobolli sfiderà Alexander Zverev nella finale del Roland Garros 2026, prevista per domenica 7 giugno alle 15. La partita sarà trasmessa in diretta su Canale Nove. Non sono stati ancora annunciati dettagli sull’orario di inizio o su eventuali modalità di streaming.

Flavio Cobolli affronterà Alexander Zverev nella Finale del Roland Garros 2026, che andrà in scena domenica 7 giugno alle ore 15.00 sulla terra rossa di Parigi: sarà il Court Philippe-Chatrier a ospitare l’atto conclusivo del secondo Slam della stagione, si preannuncia un confronto molto serrato e avvincente tra il tennista italiano (alla sua prima occasione per conquistare uno dei quattro tornei più importanti del calendario internazionale) e il quotato tedesco (insegue il suo primo sigillo dopo aver perso tre finali). Chi alzerà al cielo la mitica Coppa dei Moschettieri? Chi scriverà il suo nome nel prestigioso albo d’oro della capitale... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Niente Djokovic. Niente Sinner. Niente Alcaraz. Solo Alexander Zverev e i suoi demoni: Data la sua abilità e longevità ai vertici del gioco, sarebbe appropriato che avesse un Major. Ma, a causa delle numerose controversie che lo circondano, Zverev non sare reddit

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