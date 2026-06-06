Il tennista romano ha raggiunto la sua prima finale Slam a Parigi, arrivando all'ultimo atto senza aver disputato le semifinali a causa del ritiro di un avversario. La partita decisiva si svolgerà tra lui e un avversario ancora da definire, segnando un passo importante nella sua carriera. La finale si disputa sulla terra battuta del Roland Garros, con il romano che ha superato le fasi precedenti senza affrontare il turno di semifinale.

Prima finale Slam della carriera per il romano, che è arrivato all'ultimo atto di Parigi senza giocare per il ko di Arnaldi. Il tedesco ha battuto Mensik in 4 set Dopo le vittorie contro Arnaldi (per ritiro) e Mensik (in quattro set), Flavio Cobolli e Sasha Zverev si affronteranno nella finale del Roland Garros per il secondo titolo Slam della stagione. Entrambi a caccia della prima vittoria in uno dei più prestigiosi tornei del circuito, partono da un parziale di 3-1 per il tedesco nei confronti diretti. Scopriamo pronostico e quote di Cobolli-Zverev in programma domenica 7 giugno alle ore 15. Flavio, dunque, è arrivato al risultato più importante della sua carriera, la finale di uno Slam, senza scendere in campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Cobolli-Zverev, per Flavio la grande occasione di vincere il Roland Garros: il pronostico

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Cobolli come Panatta, un romano in finale al Roland Garros. Flavio domani sfiderà il tedesco Alexander ZverevFlavio Cobolli, tennista romano, non parteciperà alla semifinale del Roland Garros di Parigi, nonostante sia in corsa per la finale.

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