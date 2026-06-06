Cobolli sogna il Roland Garros | la finale con Zverev sarà in chiaro su Nove

La finale di doppio tra Cobolli e Zverev sarà trasmessa in chiaro su Nove, anche se non era obbligatorio. La decisione di Warner Bros. Discovery di rendere visibile l'incontro pubblicamente permette a più spettatori di seguirlo senza abbonamento. La partita si svolgerà sul centrale del torneo di tennis, con l'obiettivo di offrire maggiore visibilità agli atleti coinvolti. La trasmissione in chiaro si aggiunge alle altre modalità di visione disponibili per il pubblico.

Cinquant’anni dopo Adriano Panatta, un anno dopo l’incredibile finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, il tennis italiano torna a sognare sulla terra rossa di Parigi. Stavolta il protagonista sarà Flavio Cobolli: il romano, decima testa di serie del torneo, ha conquistato la finale del Roland Garros 2026 e domenica 7 giugno affronterà Alexander Zverev. Appuntamento alle 15:00 in diretta e in chiaro su Nove, con il prepartita Courtside a partire dalle 14:30. La finale sarà commentata da Jacopo Lo Monaco, Barbara Rossi e Andreas Seppi, nuovo talent expert di Eurosport Italia. Il Roland Garros 2026 è una grande esclusiva italiana di Warner Bros. Discovery, trasmesso su Eurosport, HBO Max e discovery+, distribuiti da Dazn, TimVision e Prime Video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Roland Garros 2026 Semifinale: Arnaldi vs Cobolli | in Diretta su NOVE!

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