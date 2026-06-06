Cobolli in finale al Roland Garros | sfida Zverev in diretta in chiaro su Nove

Cobolli si prepara a giocare la finale del Roland Garros contro Zverev. La partita sarà trasmessa in diretta su Nove, con prepartita e commento. È la prima volta per il tennista italiano a raggiungere questa fase del torneo. La sfida si svolgerà sulla terra battuta del grande palcoscenico parigino, con pubblico e telecamere puntate sul campo.

Storica finale per Cobolli al Roland Garros contro Zverev: match in diretta in chiaro su Nove con prepartita e commento. Flavio Cobolli, ventiquattrenne specialista della terra, giunge al suo primo epilogo negli Slam cedendo appena due set e senza giocare il derby italiano in semifinale per lo sfortunato forfait di Matteo Arnaldi. Alexander Zverev, numero 2 del Roland Garros, ha invece disputato tre finali nei major, di cui una persa sullo Chatrier con Alcaraz. Zverev e Cobolli, 3-1 nei precedenti, 1-1 nel 2026, si sono già affrontati l’anno scorso a Parigi, con successo del tedesco ventinovenne. Grande esclusiva italiana di Warner Bros. Discovery, il Roland Garros è stato trasmesso sui canali Eurosport, su HBO Max e su discovery+, distribuiti da Dazn, TimVision e Prime Video. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Roland Garros 2026 FINALE: Cobolli vs Zverev | in Diretta su NOVE!

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