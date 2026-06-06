Flavio Cobolli, tennista romano, non parteciperà alla semifinale del Roland Garros di Parigi, nonostante sia in corsa per la finale. Viene annunciato che domani affronterà il tedesco Alexander Zverev. La sua presenza in finale rappresenta un evento dopo 50 anni dalla finale di Adriano Panatta. Tuttavia, Cobolli non ha disputato la semifinale a causa di un infortunio subito durante un match precedente.

Un romano è in finale al Roland Garros di Parigi, 50 anni dopo Adriano Panatta. Anche se Flavio Cobolli la semifinale non la gioca nemmeno, dopo un altro odioso graffio del destino ai derby italiani che sbandierano a Parigi il sistema tennistico leader del mondo. Dopo il ritiro nei quarti di finale di Matteo Berrettini dopo un set e mezzo, per l’ennesimo infortunio, c’è la rinuncia per un virus intestinale di Matteo Arnaldi a poche ore dalla storica semifinale Slam tutta azzurra. Che lascia via libera, senza giocare, all’amico Flavio Cobolli verso la finale di domani contro Sascha Zverev. Un primo traguardo Major al quale il 24enne romano... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Cobolli come Panatta, un romano in finale al Roland Garros. Flavio domani sfiderà il tedesco Alexander Zverev

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SINNER A ROMA PANATTA SPERO VINCA COSI NON MI CHIAMATE PIU! tennis

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