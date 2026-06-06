A Città Sant’Angelo, il reddito medio ha superato quello della provincia di Pescara con un aumento del 17,3%. Il centro commerciale Ibisco è diventato un polo aziendale, contribuendo alla crescita economica locale. Le strategie adottate per questa trasformazione e aumento del reddito medio non sono state specificate.

Come ha fatto il centro Ibisco a trasformarsi in polo aziendale?. Quali strategie hanno permesso un incremento del reddito del 17,3%?. Perché l'ingresso nella ZES sta attirando nuovi investimenti nel borgo?. Come influirà questo aumento di ricchezza sui servizi per i cittadini?.? In Breve Reddito pro capite cresciuto del 17,3% rispetto ai periodi precedenti.. Centro Ibisco riqualificato da struttura senza utenze a polo aziendale attivo.. Settore ricettivo in ripresa con hotel e B&B operativi rispetto al 2019.. Ingresso in ZES favorito dal supporto della Regione Abruzzo e aiuti Stato.. Città Sant’Angelo guida il reddito medio nel Pescarese con oltre 24. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Città Sant’Angelo vola: il reddito medio batte il Pescarese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Finally, Ali brought an end to Azam's homelessness and gave her a new life

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Città Sant'Angelo il comune più "ricco" per reddito medio nel Pescarese: oltre 24.700 euro annui per abitante

Aumenta il reddito medio: Mozzo e Gorle al «top». Cenate Sotto batte la cittàNel rapporto sui redditi medi, i dati mostrano che i residenti di Mozzo e Gorle registrano i valori più alti, mentre Cenate Sotto supera i livelli...