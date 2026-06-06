Ciak si gira a Milano | Visite guidate sui set e tra sale perse e rinate

A Milano, il percorso dedicato al cinema si apre con visite guidate nei set cinematografici e tra sale cinematografiche che sono state chiuse e poi riaperte. L'iniziativa si concentra sulla storia e i luoghi legati alla produzione cinematografica in città. Il punto di partenza è il Duomo, considerato il simbolo della città e un punto di riferimento per il percorso. Le visite permettono di scoprire i luoghi che hanno ospitato scene di film e di approfondire le realtà delle sale cinematografiche locali.

Milano, 6 giugno 2026 – Il primo sentiero nella Milano cinematografica comincia dal suo simbolo: il Duomo. Nella mente scorrono “Gli uomini che mascalzoni“, “Miracolo a Milano“, “Totò, Peppino e la Malafemmina“ e “Rocco e i suoi fratelli“ - giusto per calare quattro assi - mentre una guida turistica dispensa curiosità, un set dopo l’altro. Si cammina lungo corso Vittorio Emanuele per raccontare quella che era la Broadway della città, con i suoi cinema infiniti, ricordando con sguardo nostalgico quelli persi per poi fissare l’Odeon che rinascerà. Tappa in piazza della Scala, “Cronaca di un amore“ che ha attirato registi e poi una carrellata a Brera, pensando anche alla Milano anni Sessanta del Bar Giamaica che radunava artisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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