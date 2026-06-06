Christian Chivu ha descritto la sua esperienza di vita durante il regime comunista di Ceausescu, affermando che la libertà era paragonabile a una fetta di prosciutto. L’allenatore dell’Inter ha condiviso come la condizione di vita fosse influenzata dal regime, senza entrare in dettagli specifici su eventi o repressioni. La sua testimonianza si concentra sulla percezione di libertà ridotta e sulla scarsità di beni di consumo durante quel periodo.

È Christian Chivu a svelare cos'è davvero il comunismo. L'allenatore dell’Inter ha raccontato la sua esperienza di vita negli anni del regime comunista di Nikolau Ceausescu. "Ero un bambino felice. Avevo poche cose, quelle consentite dal regime comunista in Romania. Ma sono cresciuto con l’educazione ricevuta da parte dei miei, appassionato di essere un bambino, con la voglia di non perdere quella felicità. Avevamo poco, ma ce lo godevamo tutto". Appassionato da sempre di calcio, "perché mio papà era un ex giocatore. All’epoca faceva l’allenatore di una squadra amatoriale. Io da piccolo ero felice, ansioso di scoprire quello che il mondo mi avrebbe offerto". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Christian Chivu, il racconto del comunismo di Ceausescu: "La libertà? Una fetta di prosciutto"

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Argomenti più discussi: Chivu: Inter, ho ancora fame. Temevo l'esonero, il club mi ha protetto. Il mercato? Un'agonia; Chivu: Io e il regime di Ceausescu, la libertà era una fetta di prosciutto. Papà morì mentre ero in ritiro, gli feci una promessa. Bastoni? Ha messo una maschera; Inter, Chivu: Ho temuto l'esonero, la Champions non sia ossessione. Su Bastoni e Palestra...; Chivu: L'Inter ti rimane dentro per sempre. Bastoni? Gogna mediatica mai vista.

Cristian #Chivu a DAZN e il racconto del caso #Bastoni- #Kalulu: Bastoni ha dovuto subire una gogna mediatica senza precedenti, perché lo devo dire, io non ho mai visto una cosa del genere. Non è stato semplice da gestire. Quello che ho scelto io è schie x.com