Un uomo di 68 anni ha avuto uno shock anafilattico ieri mattina al mercato di Apecchio dopo aver preso un antibiotico. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118, ma il medico non era presente. La situazione ha causato timore tra i presenti, che hanno assistito alle operazioni di soccorso. La persona è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

APECCHIO – Attimi di paura ieri mattina al mercato di Apecchio, dove un uomo di 68 anni è stato colto da uno choc anafilattico poco dopo aver assunto un antibiotico. Una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi e che ha richiesto un intervento sanitario immediato. L'allarme è scattato in piena mattinata. Il pensionato, residente in paese, ha iniziato ad accusare i sintomi di una violenta reazione allergica. Fondamentale si è rivelato il tempestivo intervento del medico di base, che gli ha somministrato immediatamente il farmaco necessario per contrastare la crisi e ha allertato il 118. Decisivo l'intervento del medico In casi di choc anafilattico il fattore tempo è determinante. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Choc anafilattico per un farmaco, paura al mercato di Apecchio: interviene Icaro, i mezzi del 118 con il medico erano tutti fuori

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