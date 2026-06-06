Il ponte di via Cadorna a Crema è stato chiuso in via immediata dopo essere stato giudicato inagibile a causa di un pessimo stato di conservazione. La chiusura è durata quaranta giorni e ha impedito il passaggio sia ai veicoli che ai pedoni. La decisione di chiudere il ponte è stata presa senza preavviso, e durante il periodo di chiusura non è stato possibile attraversarlo.

Crema, 6 giugno 2026 – E all’improvviso il ponte di via Cadorna chiude. E non permette il passaggio neppure ai pedoni. Dopo aver rinviato i lavori diun anno, causa indecisioni, ripensamenti, progetti fatti e rifatti e chi più ne ha, più ne metta, alle 18.01 di giovedì è arrivata dal Comune la comunicazione perentoria: domattina alle 10 il ponte chiude. Per tutti. Non ci sono più i margini di sicurezza perché negli ultimi due mesi lo stato di maloramento si è fatto preoccupante. Dopo la notizia, data urbi et orbi dal sindaco Fabio Bergamaschi via social, in serata c’è stata la riunione dei capigruppo, nella quale la giunta ha informato che dal sei di maggio, un mese prima, era stata avvertita del peggioramento del ponte e che per portare avanti gli accertamenti lo stesso si doveva chiudere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chiuso per pessimo stato: inagibile quaranta giorni il ponte dei ripensamenti

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