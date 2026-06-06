Federico Chiesa ha commentato l’eliminazione dell’Italia, affermando di voler tornare in Nazionale e indicando quando potrebbe farlo. Ha parlato della sofferenza provata durante la partita decisiva, senza fornire dettagli sulle tempistiche del suo ritorno. La dichiarazione si concentra sulla volontà di riprendere l’attività con la squadra nazionale, ma non specifica una data precisa per il suo rientro.

Federico Chiesa torna a parlare dell’eliminazione dell’Italia e ammette tutta la sofferenza vissuta durante la sfida decisiva. L’esterno azzurro racconta di non essere riuscito nemmeno a guardare i rigori, spiegando quanto sia legato alla maglia della Nazionale. Nell’intervista, Chiesa parla anche del proprio futuro con l’Italia e del desiderio di tornare protagonista, sottolineando però la necessità di trovare maggiore continuità e minutaggio nel club. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chiesa sul futuro in Nazionale: "Ecco quando tornerò"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

An Average Guy Built This in One Weekend. Here's How

Notizie e thread social correlati

Futuro Nazionale: "Degrado e rischio strutturale presso la chiesa di S Elisabetta"Una residente di Parma ha segnalato un peggioramento del deterioramento dell’ala est del muro della Chiesa di Santa Elisabetta, attualmente sede...

Tare in discussione? Il ds risponde: “Normale quando mancano i risultati. Ecco cosa posso dirvi sul futuro”Pochi minuti prima della partita tra Verona e Milan, il direttore sportivo del club rossonero ha parlato ai microfoni di 'DAZN' riguardo alle voci...

Temi più discussi: Cei, la Chiesa italiana con lo sguardo sul futuro. Card. Zuppi: pace e disarmo; Santuario di Polsi, i fedeli chiedono 'chiarezza' sul futuro; Camminare insieme, la Chiesa italiana ridisegna il suo futuro sul territorio; Chiesa annuncia importanti novità sul futuro: Voglio giocare, parlerò col Liverpool e poi mi guarderò intorno.

In un messaggio ai vescovi svizzeri, il cardinale prefetto di @vaticanIHD_IT afferma che Magnifica humanitas interroga la Chiesa sulle sue strutture e sul suo modo di evangelizzare, interpretando le sfide che minacciano il futuro dell'umanità Leggi qui ? x.com

Chiesa: Potevo tornare alla Juve. Apertura al ComoFederico Chiesa parla del Liverpool, del mancato ritorno alla Juventus e apre al Como: L’importante è giocare con continuità. europacalcio.it

Chiesa annuncia importanti novità sul futuro: Voglio giocare, parlerò col Liverpool e poi mi guarderò intornoDopo due stagioni ai margini dei Reds, l'attaccante classe '97 apre a un trasferimento in estate: Vedremo cosa fare ... msn.com