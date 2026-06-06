Chiesa | Giuntoli e Thiago Motta non mi volevano | così ho salutato la Juve

Da gazzetta.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Federico Chiesa ha spiegato di aver lasciato la Juventus circa due anni fa per trasferirsi al Liverpool. In un’intervista, ha detto che i dirigenti della sua vecchia squadra non desideravano proseguire con lui, motivo che lo ha portato a salutare e cercare nuove opportunità all’estero. Non sono stati forniti dettagli sui nomi coinvolti o sulle dinamiche interne della decisione.

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Sono passati quasi due anni da quando Federico Chiesa ha salutato la Juventus e si è trasferito al Liverpool: intervistato dalla Gazzetta, l'attaccante ha raccontato i motivi del suo addio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Chiesa: "Giuntoli e Thiago Motta non mi volevano: così ho salutato la Juve"
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