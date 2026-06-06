Federico Chiesa ha spiegato di aver lasciato la Juventus circa due anni fa per trasferirsi al Liverpool. In un’intervista, ha detto che i dirigenti della sua vecchia squadra non desideravano proseguire con lui, motivo che lo ha portato a salutare e cercare nuove opportunità all’estero. Non sono stati forniti dettagli sui nomi coinvolti o sulle dinamiche interne della decisione.

Sono passati quasi due anni da quando Federico Chiesa ha salutato la Juventus e si è trasferito al Liverpool: intervistato dalla Gazzetta, l'attaccante ha raccontato i motivi del suo addio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chiesa: "Giuntoli e Thiago Motta non mi volevano: così ho salutato la Juve"

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Federico #Chiesa alla @Gazzetta_it: Mi piacerebbe tornare alla Juve, io non me ne sarei mai andato. Non mi è mai stato offerto il rinnovo: Giuntoli e Thiago Motta mi hanno detto 'Fede, non ci servi'. La Juventus è sempre nel mio cuore. x.com

Federico Chiesa: Juventus will always be in my heart, and I would love to return one day. I never discussed money with Juventus, and I never will — I would have never left Juventus. I was never offered a renewal. Thiago Motta and Giuntoli told me to f reddit

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