A Monte San Savino si svolge la festa de L’Arca, associazione attiva dal 1982 con percorsi educativi. L'evento si tiene nel fine settimana e ha come tema “Chiedimi se sono felice”. La manifestazione coinvolge attività di inclusione, sport e solidarietà, promuovendo l'integrazione e il supporto alle persone con disabilità. La festa rappresenta un appuntamento annuale dedicato a sensibilizzare e favorire la partecipazione di tutti.

Arezzo, 5 giugno 2026 – Chiedimi se sono felice. E’ questo il tema dell ’annuale festa de L’Arca, l’associazione che dal 1982 è attiva con percorsi educativi, è in programma a Monte San Savino questo fine settimana. Musica, sport, laboratori creativi, cortometraggi e tanti ospiti speciali, su tutti, Arturo Mariani, speaker motivazionale, autore e atleta della Nazionale Amputati. “Sarà una due giorni per stare insieme, divertirci, ma anche riflettere intorno alla possibilità di trasformare le mancanze in opportunità” ha sottolineato Rolando Zanon, presidente dell’associazione, presentando l’appuntamento che animerà il cuore del centro storico di Monte San Savino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Chiedimi se sono felice”, a Monte San Savino la festa dell’Arca tra inclusione, sport e solidarietà

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L’annuale festa de L’Arca a Monte San SavinoA Monte San Savino si svolge l’annuale festa de L’Arca, con il tema “Chiedimi se sono felice”.

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