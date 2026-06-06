Chiede una prestazione sessuale e al rifiuto la picchia e la deruba | in manette 28enne

Un uomo di 28 anni si è avvicinato a una donna chiedendole un rapporto sessuale. Quando lei ha rifiutato, l’ha aggredita, colpendola con violenza e derubandola di effetti personali. L’episodio è avvenuto in un’area pubblica, e la polizia ha arrestato l’uomo poco dopo. La donna ha riportato ferite e ha richiesto assistenza medica.

E’stata avvicinata con la richiesta di una prestazione sessuale, al ‘no’ della donna, si è consumata l’aggressione e la rapina. E’ quanto accertato dai carabinieri della stazione di Capua che hanno individuato nel giro di poche ore, il presunto autore di una violenta rapina consumata nella tarda. 🔗 Leggi su Casertanews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chiede fino a 15 euro al giorno per la droga e picchia la madre dopo l'ennesimo rifiuto: arrestata 23enneUna donna di 23 anni è stata arrestata dopo aver aggredito la madre, a seguito di un rifiuto di consegnarle denaro.

Attira una donna in una trappola, poi la picchia e la derubaUna donna è stata attirata in un'abitazione con l'intento di trascorrere del tempo insieme.

Argomenti più discussi: Cosmetici e regali in cambio di rapporti sessuali, orrore al carcere di Ivrea: poliziotti indagati; Minaccia i clienti con un coltello e li ricatta dopo le prestazioni sessuali: trans condannata.

Ruba il cellulare a un 31enne e chiede una prestazione sessuale alla sua amica per restituirlo: 20enne arrestatoUn 20enne è stato arrestato in piazza Duca d’Aosta di Milano per tentata estorsione e denunciato per rapina in concorso. Ancora ricercati i 4 complici. Un 20enne è stato arrestato questa mattina, ... fanpage.it

Rapina un sudamericano e per restituire la refurtiva chiede una prestazione sessuale all’amica che era con lui: arrestatoIl colpo risale a questa mattina, lunedì 26 gennaio, poco prima delle 4.30, quando cinque persone hanno avvicinato un sudamericano di 31 anno e la sua amica 32enne. Hanno puntato all’uomo, prendendolo ... ilgiorno.it

Qualcun altro ha un partner con BPD che chiede una relazione aperta? reddit