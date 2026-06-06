Chiede una prestazione sessuale e al rifiuto la picchia e la deruba | in manette 28enne

Da casertanews.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 28 anni si è avvicinato a una donna chiedendole un rapporto sessuale. Quando lei ha rifiutato, l’ha aggredita, colpendola con violenza e derubandola di effetti personali. L’episodio è avvenuto in un’area pubblica, e la polizia ha arrestato l’uomo poco dopo. La donna ha riportato ferite e ha richiesto assistenza medica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

E’stata avvicinata con la richiesta di una prestazione sessuale, al ‘no’ della donna, si è consumata l’aggressione e la rapina. E’ quanto accertato dai carabinieri della stazione di Capua che hanno individuato nel giro di poche ore, il presunto autore di una violenta rapina consumata nella tarda. 🔗 Leggi su Casertanews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Chiede fino a 15 euro al giorno per la droga e picchia la madre dopo l'ennesimo rifiuto: arrestata 23enneUna donna di 23 anni è stata arrestata dopo aver aggredito la madre, a seguito di un rifiuto di consegnarle denaro.

Attira una donna in una trappola, poi la picchia e la derubaUna donna è stata attirata in un'abitazione con l'intento di trascorrere del tempo insieme.

Argomenti più discussi: Cosmetici e regali in cambio di rapporti sessuali, orrore al carcere di Ivrea: poliziotti indagati; Minaccia i clienti con un coltello e li ricatta dopo le prestazioni sessuali: trans condannata.

Ruba il cellulare a un 31enne e chiede una prestazione sessuale alla sua amica per restituirlo: 20enne arrestatoUn 20enne è stato arrestato in piazza Duca d’Aosta di Milano per tentata estorsione e denunciato per rapina in concorso. Ancora ricercati i 4 complici. Un 20enne è stato arrestato questa mattina, ... fanpage.it

Rapina un sudamericano e per restituire la refurtiva chiede una prestazione sessuale all’amica che era con lui: arrestatoIl colpo risale a questa mattina, lunedì 26 gennaio, poco prima delle 4.30, quando cinque persone hanno avvicinato un sudamericano di 31 anno e la sua amica 32enne. Hanno puntato all’uomo, prendendolo ... ilgiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web