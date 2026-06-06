Chi si innamora della Lopez è Brett Goldstein di Ted Lasso

Un attore di Ted Lasso, Brett Goldstein, si è espresso riguardo a Jennifer Lopez, affermando di essere innamorato di lei. Nell’ultima interpretazione, la cantante e attrice recita nel film “Office Romance” di Ol Parker, disponibile su Netflix, nei panni di una CEO di una compagnia aerea che ha dedicato la vita al lavoro e che si confronta con un genere che le è caro, la commedia romantica.

J ennifer Lopez ancora una volta si confronta con un genere che ama, la commedia romantica. In Office Romance di Ol Parker ( Ticket to Paradise ), su Netflix, interpreta una stacanovista integerrima, CEO di una compagnia aerea, che ha dedicato tutta la vita al lavoro. Le cose cambiano quando in azienda arriva il nuovo consulente legale Daniel Blanchflower. Il film punta su una formula classica: due professionisti di successo che, tra impegni lavorativi e regole aziendali, scoprono un’attrazione reciproca. Ovviamente tutte le regole che entrambi si erano imposti saltano. L’amore vince. Office Romance è romantico, divertente e scorretto. Cosa vedere su Netflix a maggio 2026: film e serie da non perdere questo mese X Leggi anche › Le serie tv e i film da vedere a giugno 2026 su Netflix Office Romance su Netflix: trama film con Jennifer Lopez. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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JLo & Brett Goldstein's Steamy New Rom-Com: You Won't Believe What Happens!

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