chi paga le nostre scelte

Qualche giorno fa, dopo una giornata di lavoro, ci siamo seduti in cucina per preparare la cena, mettendo a bollire l’acqua per la pasta. La scena quotidiana è stata interrotta da un pensiero sulla responsabilità delle proprie decisioni e su chi si faccia carico delle conseguenze di scelte personali. La semplicità del gesto di cucinare si accompagna a riflessioni più ampie, senza voler trarre conclusioni o approfondimenti, ma semplicemente descrivendo un momento comune.

Qualche giorno fa siamo tornati a casa stanchi dal lavoro, abbiamo messo a bollire l’acqua per la pasta. Abbiamo aperto un barattolo di pelati e ci siamo preparati un sughetto rapido. Abbiamo condito la pasta e abbiamo acceso la tv. Al telegiornale abbiamo ascoltato di quattro braccianti morti arsi vivi dai loro aguzzini, che li obbligavano a dormire in dieci nella stessa stanza e non volevano pagare loro il pattuito, che comunque sarebbe stato sempre troppo poco per un lavoro faticosissimo, ripetitivo, da fare a temperature improponibili. Ci siamo indignati, abbiamo pensato che sono dei criminali e abbiamo augurato loro di passare il resto della vita in carcere, a pagare quello che avevano fatto a dei lavoratori inermi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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