EC3 non compare più in pubblico da mesi. La sua ultima apparizione risale a un evento di wrestling a inizio anno, poi sparito dai social e dai palinsesti televisivi. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato la sua assenza. I fan si chiedono se abbia deciso di prendersi una pausa o se ci siano altri motivi dietro questa sparizione. La sua presenza sul ring si è interrotta senza annunci o spiegazioni.

La domanda che mi sto facendo da diverse settimane a questa parte, è proprio questa, che fine ha fatto EC3? Tornato a Rebellion, Ethan Carter the 3rd ha fatto segnare un importante acquisto per la compagnia, sicuramente fuori tempo massimo, ma comunque un profilo storico che ha scritto pagine importanti della storia TNA in passato. Perché fuori tempo massimo? Perché al contrario di quanto ci si poteva aspettare, la run in NWA post tiolo mondiale, non è stata così esaltante e ha semplicemente “raffreddato” le aspettative e l’interesse sul suo nome. Nonostante ciò, apprezzo comunque la scelta di “riportarlo a casa” e conseguentemente farlo riabbracciare dagli storici fan della compagnia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Che fine ha fatto EC3?

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Will EC3 Finally get back to the top with Russo

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