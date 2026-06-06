Cervia partono i lavori sulla rete dell' acquedotto | interruzione del servizio e possibili disagi

Notizia in breve

Da martedì 9 giugno, dalle 5 alle 17, a Cervia si svolgono lavori sulla rete dell'acquedotto. Hera interverrà in via Borgo Aurelio Saffi e in via Caduti della Libertà dal civico 156, dove sarà posizionata un’autobotte. Durante l’intervento, il servizio idrico sarà interrotto e si potrebbero verificare disagi nelle zone interessate. Le operazioni riguardano il rinnovo della rete e dureranno l’intera giornata.