Cervia partono i lavori sulla rete dell' acquedotto | interruzione del servizio e possibili disagi
Da martedì 9 giugno, dalle 5 alle 17, a Cervia si svolgono lavori sulla rete dell'acquedotto. Hera interverrà in via Borgo Aurelio Saffi e in via Caduti della Libertà dal civico 156, dove sarà posizionata un’autobotte. Durante l’intervento, il servizio idrico sarà interrotto e si potrebbero verificare disagi nelle zone interessate. Le operazioni riguardano il rinnovo della rete e dureranno l’intera giornata.
A partire da martedì 9 giugno a Cervia partono i lavori di rinnovo della rete dell’acquedotto. Hera interverrà dalle 5 alle 17 di martedì in via Borgo Aurelio Saffi con un'interruzione del servizio che interesserà le vie Caduti della Libertà dal civico 156, dove sarà posizionata un’autobotte, al. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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