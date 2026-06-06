Un diciannovenne è stato arrestato questa mattina in relazione al delitto avvenuto in zona Certosa. Durante le operazioni, sono stati iscritti nel registro degli indagati altri sette soggetti. La notizia si è sviluppata ieri mattina, con un’ulteriore accelerazione in serata. Le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’evento e le eventuali responsabilità.

La svolta è maturata ieri mattina e ha vissuto un’ulteriore accelerazione in serata. All’alba, gli investigatori della Squadra mobile hanno effettuato otto perquisizioni a casa di altrettanti ragazzi peruviani di età compresa tra 19 e 22 anni, indagati per l’ omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso il 26 maggio alla stazione Certosa. Otto dei diciassette membri del gruppo entrato in azione dopo aver rivendicato l’appartenenza alla pandilla dei Latin King. Uno di loro, un diciannovenne residente a Canegrate e con precedenti per rapina e lesioni, è stato fermato con l’accusa di aver partecipato materialmente al raid killer, sferrando alcuni dei fendenti che hanno ucciso il ventiduenne italo-ecuadoriano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Certosa, c’è la prima svolta. Diciannovenne in manette. Altri 7 indagati per il delitto

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