Un tentativo di truffa contro i Frati Minori Rinnovati, una comunità francescana, è stato sventato. La truffa era stata ideata con un metodo ingegnoso, ma non è andata a buon fine. La notizia ha portato il sindaco a rivolgersi ai cittadini con un appello pubblico.

Un tentativo di truffa ingegnoso, per fortuna andato a vuoto, architettato ai danni dei Frati Minori Rinnovati, una branca della famiglia francescana, è diventato il pretesto per un appello alla cittadinanza da parte del sindaco di Cermenate, Luciano Pizzuto (foto). Nelle ultime ore, una banda di malintenzionati ha cercato di mettere in atto il cosiddetto "inganno dell’appuntamento urgente", un colpo pianificato per svuotare le abitazioni dei residenti. I ladri non hanno esitato a contattare la locale comunità dei frati francescani spacciandosi per emissari del Comune, per poi comunicare ai religiosi di presentarsi con urgenza presso gli uffici municipali per un imprecisato adempimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cermenate, tentativo di truffa a danno dei Frati Minori Rinnovati

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