C’era una volta la serie A La città rende omaggio all’impresa di 50 anni fa dei Vigili del Fuoco
Cinquant’anni fa, una squadra di pallavolo composta dai Vigili del Fuoco di Massa raggiunse un risultato importante. La città ha celebrato questa impresa con una cerimonia commemorativa, rendendo omaggio alla squadra e alla loro vittoria storica. L’evento ha coinvolto membri della comunità e rappresentanti istituzionali, che hanno ricordato il successo sportivo di allora. La celebrazione si è svolta in un clima di riconoscimento e rispetto per l’exploit di mezzo secolo fa.
Quando cinquant’anni fa la squadra di pallavolo dei Vigili del Fuoco Adelmo Grassi di Massa conquistò la serie A quella fu considerata una impresa: a così tanta distanza da quell’aprile 1976 resta non solo “una”, ma “l’impresa” assoluta per lo sport di squadra massese che mai ha toccato lo stesso punto d’arrivo dei pallavolisti guidati da Giuseppe Borzoni. E questo nonostante le difficoltà logistiche che allora, come oggi, esistevano e un palazzetto dello sport di là da venire. Una impresa compiuta fra palestra dell’Istituto per ragionieri e geometri Toniolo e la Dogali di Carrara e realizzata matematicamente al palazzetto di Milano battendo 3-0 la squadra locale sicura della salvezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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