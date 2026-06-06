C’era una volta la serie A La città rende omaggio all’impresa di 50 anni fa dei Vigili del Fuoco

Notizia in breve

Cinquant’anni fa, una squadra di pallavolo composta dai Vigili del Fuoco di Massa raggiunse un risultato importante. La città ha celebrato questa impresa con una cerimonia commemorativa, rendendo omaggio alla squadra e alla loro vittoria storica. L’evento ha coinvolto membri della comunità e rappresentanti istituzionali, che hanno ricordato il successo sportivo di allora. La celebrazione si è svolta in un clima di riconoscimento e rispetto per l’exploit di mezzo secolo fa.