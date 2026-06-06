Durante un festival letterario a Salerno, un autore è stato escluso a causa delle sue opinioni su Israele. La decisione ha scatenato il panico tra gli organizzatori, che hanno cercato di trovare una soluzione rapida. La cancellazione ha coinvolto anche alcuni partecipanti, che hanno tentato di rivedere le proprie posizioni per evitare controversie. La vicenda ha attirato l’attenzione sui limiti alla libertà di espressione in ambito culturale.

Per qualche giorno, come sempre accade in questi casi, l’intellettuale unico progressista - una sorta di organismo pluricellulare ma monopensiero che si esprime tramite formule preconfezionate - si è mobilitato sui social per deprecare ciò che Erri aveva dichiarato. Poi, come qualche funghetto nel sottobosco, sono spuntate alcune voci divergenti. Paolo Flores D’Arcais, fondatore di MicroMega, parlando con il Foglio si è molto irritato per la cacciata di Erri dalla kermesse letteraria salernitana: «La sua esclusione non ha giustificazione. Si finisce per additare De Luca come un amico di Netanyahu, è inaccettabile». Posizione molto interessante, soprattutto perché viene da un intellettuale che è stato tra i più feroci nella persecuzione (culturale) di berlusconiani e destrorsi, scrivendone per anni peste e corna. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Censura a De Luca: in tilt i compagni che cercano di non sbagliare

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#DeLuca e #DeGregori, la cultura sempre più preda di ipocrisie,dogmatismi e obbedienze. IL VIZIO DELLA #CENSURA @alebarbano con @adinolfimassimo Prof Filosofia Teoretica, Fabrizio Coscia Docente, scrittore, @MicheleDantini Prof Storia arte contem x.com

Qualcuno potrebbe per cortesia rispondermi con un link di un audio di Luca Laurenti che dice a paolo ripetutamente con la sua caratteristica voce nasale? Grazie in anticipo reddit

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