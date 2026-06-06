Cede il solaio di una palazzina | anziana ferita
Il solaio di una palazzina in via Aldo Moro a Piedimonte Matese è crollato, causando il ferimento di una donna anziana che si trovava all’interno. La donna è stata colpita dai detriti e soccorsa dai soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni della ferita.
Si è verificato il crollo del solaio di un palazzina in via Aldo Moro a Piedimonte Matese. Colpita dai detriti un'aziana donna.Un boato che ha attivato immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul posto gli agenti della polizia municipale matesina, i vigili del fuoco del locale distaccamento e i. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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