Cede il solaio di una palazzina | anziana ferita

Notizia in breve

Il solaio di una palazzina in via Aldo Moro a Piedimonte Matese è crollato, causando il ferimento di una donna anziana che si trovava all’interno. La donna è stata colpita dai detriti e soccorsa dai soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni della ferita.