Negli ultimi giorni a Porto San Giorgio si sono verificati diversi episodi che richiedono risposte precise. La situazione non può essere considerata come una serie di eventi isolati, ma necessita di un intervento mirato. La sequenza di fatti ha attirato l'attenzione e richiede chiarimenti ufficiali. La città sta vivendo momenti che richiedono attenzione e interventi concreti per fare fronte a quanto accaduto.

Quanto sta accadendo nelle ultime settimane a Porto San Giorgio non può essere sottovalutato. né considerato una semplice successione di episodi isolati. Le aggressioni avvenute in pieno centro, le gravissime minacce rivolte al sindaco Vesprini e i continui atteggiamenti di sfida nei confronti delle forze dell’ordine rappresentano segnali preoccupanti che meritano la massima attenzione da parte delle istituzioni e della collettività. Il Siulp – Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori della Polizia, il principale e più storico sindacato della Polizia di Stato in Italia – si pronuncia così sui fatti degli ultimi giorni, esprimendo piena solidarietà al sindaco, ai cittadini fermani e ai poliziotti che ogni giorno operano sul territorio, spesso in condizioni non semplici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "C’è bisogno di risposte adeguate"

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