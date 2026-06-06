Cau e Pronto soccorso Fi | Costi in aumento e accessi sopra i livelli pre-Covid

I costi dei Caus sono stati di 115,7 milioni di euro, senza portare ai risultati sperati. Nella provincia di Piacenza, le strutture di emergenza e i pronto soccorso hanno visto un aumento degli accessi rispetto ai livelli pre-Covid. La pressione sulle strutture di urgenza e emergenza rimane elevata, senza segni di riduzione.

«I Cau sono costati complessivamente 115,7 milioni di euro ma non hanno ottenuto i risultati attesi. Anche nella provincia di Piacenza la pressione sulle strutture di emergenza urgenza (Pronto Soccorso più Cau) non è diminuita rispetto ai livelli pre?Covid, anzi si sono registrati l’aumento degli. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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