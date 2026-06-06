Cau e Pronto soccorso Fi | Costi in aumento e accessi sopra i livelli pre-Covid

Da ilpiacenza.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I costi dei Caus sono stati di 115,7 milioni di euro, senza portare ai risultati sperati. Nella provincia di Piacenza, le strutture di emergenza e i pronto soccorso hanno visto un aumento degli accessi rispetto ai livelli pre-Covid. La pressione sulle strutture di urgenza e emergenza rimane elevata, senza segni di riduzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

«I Cau sono costati complessivamente 115,7 milioni di euro ma non hanno ottenuto i risultati attesi. Anche nella provincia di Piacenza la pressione sulle strutture di emergenza urgenza (Pronto Soccorso più Cau) non è diminuita rispetto ai livelli pre?Covid, anzi si sono registrati l’aumento degli. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Segui gli aggiornamenti su Covid.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Multi SubA Modern Supercomputer in Ancient China This Prince Broke the Game

Video ?Multi Sub?A Modern Supercomputer in Ancient China? This Prince Broke the Game?

Notizie e thread social correlati

Cau, Vignali (Forza Italia) attacca: "Costi in aumento e accessi sopra i livelli pre covid. La riforma ha fallito"I Cau, che hanno costato 115,7 milioni di euro, non hanno ridotto la pressione sui pronto soccorso e le strutture di emergenza.

Sanità, Ausl Romagna risponde a Vignali: "Scorretto sommare accessi di Cau e Pronto soccorso"L'Ausl Romagna ha risposto a una comunicazione di un politico riguardo ai dati sui servizi sanitari.

Temi più discussi: Sanità Bologna, la chiusura del Cau e lo spettro delle ferie. L'allarme: Al Sant'Orsola il Pronto soccorso già sotto pressione; Sanità, Forza Italia boccia i Cau: Sono costati 115 milioni, ma i Pronto soccorso non si sono svuotati; I Cau, 6 milioni spesi e 300mila visite. Vignali (FI): Non ottenuti i risultati; Cau, Vignali: Spesi 115 milioni ma accessi invariati, Parma la peggiore in regione per costo a prestazione.

cau e pronto soccorsoI Cau, 6 milioni spesi e 300mila visite. Vignali (FI): Non ottenuti i risultatiIl capogruppo azzurro in Regione scrive: La domanda di emergenza-urgenza non si è ridotta, ma è cresciuta. L’Ausl replica: Scorretto sommare gli accessi di Pronto soccorso e Cau. Quest’ultimo nasce ... msn.com

Sanità, a Bologna finisce l'epoca dei Cau nei Pronto soccorso: il 23 maggio chiude le porte quello dell'ospedale MaggioreDopo la chiusura del Cau del Sant'Orsola, ora tocca a quello del Maggiore. Accelera il piano dei maxi ambulatori Aft per i cittadini: aperto nella Casa della Comunità del Porto-Saragozza, poi toccherà ... corrieredibologna.corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web