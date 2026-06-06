Cattolica celebra i migliori studenti del Certamen di Storia dell' Arte | ecco chi ha vinto i premi

Da riminitoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre studenti sono stati premiati per aver vinto il Certamen di Storia dell'Arte. Tra i vincitori ci sono due studenti di un istituto comprensivo di Pesaro e una studentessa di un altro istituto comprensivo. I loro nomi sono Angelica Geminiani, Federico Panajoli e Agata Mastrovito. La cerimonia si è svolta a Cattolica, dove sono stati consegnati i riconoscimenti ai migliori partecipanti.

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Sono Angelica Geminiani dell’istituto comprensivo “G. Leopardi” di Pesaro, Federico Panajoli dello stesso Istituto e Agata Mastrovito dell’Istituto Comprensivo n.7 “Carmen Silvestroni” di Forlì i tre vincitori della seconda edizione del Certamen di Storia dell’Arte “Emilio Filippini”, la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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