Cattolica celebra i migliori studenti del Certamen di Storia dell' Arte | ecco chi ha vinto i premi

Notizia in breve

Tre studenti sono stati premiati per aver vinto il Certamen di Storia dell'Arte. Tra i vincitori ci sono due studenti di un istituto comprensivo di Pesaro e una studentessa di un altro istituto comprensivo. I loro nomi sono Angelica Geminiani, Federico Panajoli e Agata Mastrovito. La cerimonia si è svolta a Cattolica, dove sono stati consegnati i riconoscimenti ai migliori partecipanti.