Il discorso di Cortellesi al Quirinale non menziona Giorgia Meloni, nonostante fosse presente. La sceneggiatura del suo intervento è stata preparata da un team di autori, senza riferimenti specifici alla leader politica. La scelta di non includere Meloni nel discorso è stata una decisione dei responsabili del testo, senza spiegazioni pubbliche ufficiali. La presenza dell’attrice ha attirato l’attenzione sulla sua scelta di omissione.

Chi ha preparato materialmente il discorso della Cortellesi al Quirinale?. Perché la figura di Giorgia Meloni è stata esclusa dal racconto?. Come influisce la burocrazia statale sulla neutralità delle cerimonie ufficiali?. Quali rischi comporta l'uso ideologico dei discorsi nelle istituzioni?.? In Breve Partecipazione di Roberto Bolle e Carlo Verdone alla celebrazione del 2 giugno. Collaborazione tra Cortellesi, Giovanni Grasso e Maurizio De Giovanni per i testi. Omissione della figura di Melonia nel discorso sugli ottant'anni del suffragio femminile. Reazione di Fratelli d'Italia con video celebrativo per contrastare la narrazione dell'attrice. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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