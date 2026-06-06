Caso di Dengue alle Forche È scattata la disinfestazione

È stata avviata la disinfestazione nelle Forche dopo la segnalazione di un caso di dengue a Sansepolcro. La persona infetta, proveniente da fuori zona, ha soggiornato nel territorio comunale. La Asl Toscana Sud Est ha confermato l’episodio, che riguarda un singolo caso. Nessun altro contagio è stato segnalato al momento. La disinfestazione mira a prevenire ulteriori diffusione del virus.

Un caso di dengue anche a Sansepolcro: è stato segnalato dal dipartimento della prevenzione della Asl Toscana Sud Est e si riferisce a una persona proveniente da fuori comprensorio che ha soggiornato nel territorio comunale. L’intervento straordinario di disinfestazione, disposto dal Comune, è stato effettuato giovedì sera: previsto in un primo tempo per le 21, è poi slittato alle 23 e ha interessato una buona fetta del quartiere Le Forche, dove ovviamente i residenti erano stati informati sull’emissione dell’ordinanza. L’operazione, prevista dai protocolli sanitari nazionali e regionali per la prevenzione delle arbovirosi, è stata effettuata in via precauzionale nelle aree individuate dagli operatori sanitari entro un raggio di circa 200 metri dal luogo interessato, coinvolgendo sia spazi pubblici che aree private. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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