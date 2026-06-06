Caselli vecchi sulla Palermo-Messina impossibile pagare con smartphone o bancomat alle casse automatiche

Notizia in breve

Sulle autostrade tra Palermo e Messina, le persone devono ancora usare monete e banconote per pagare il pedaggio, perché le casse automatiche non accettano pagamenti con smartphone o bancomat. Molti automobilisti segnalano difficoltà nel trovare monete di piccolo taglio, e spesso devono chiedere aiuto per pagare. La situazione ricorda scene di film, dove il pagamento avviene a voce, come un “Alt, un fiorino!”.