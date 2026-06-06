Caselli vecchi sulla Palermo-Messina impossibile pagare con smartphone o bancomat alle casse automatiche
Sulle autostrade tra Palermo e Messina, le persone devono ancora usare monete e banconote per pagare il pedaggio, perché le casse automatiche non accettano pagamenti con smartphone o bancomat. Molti automobilisti segnalano difficoltà nel trovare monete di piccolo taglio, e spesso devono chiedere aiuto per pagare. La situazione ricorda scene di film, dove il pagamento avviene a voce, come un “Alt, un fiorino!”.
"Alt, un fiorino!". Ci manca poco che nelle autostrade siciliane il pedaggio lo si paghi così, come in un noto film. Non ci resta che piangere, è il caso di dirlo, in coda agli oltre venti caselli della A20 Palermo-Messina e della A18 Catania-Messina, dove non c'è una sola cassa automatica che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Segui gli aggiornamenti su Palermo.
Notizie e thread social correlati
Furto al Conad di Opicina nella notte: svuotate le casse automaticheNella notte tra domenica 26 e lunedì 27 aprile, il supermercato Conad di Opicina è stato vittima di un furto.
Irruzione dei ladri al Conad di Duino: sfasciate le casse automatiche, è caccia ai malviventiNella provincia di Trieste, si è verificato un furto presso il supermercato Conad di Duino.
Si parla di: Caselli vecchi, sulla Palermo-Messina impossibile pagare con smartphone o bancomat alle casse automatiche.
Maxi tamponamento in galleria sulla A20 Palermo Messina, 80 mezzi coinvoltiDecine di auto, furgone e mezzi pesanti, sono stati coinvolti in un maxi tamponamento a catena avvenuto lto nella galleria Villafranca sull’autostrada A20 Messina-Palermo, nella corsia di marcia verso ... affaritaliani.it
Maxi tamponamento in galleria sull'A20 Palermo-Messina, coinvolti 80 veicoliMESSINA (ITALPRESS) - Grave incidente questa mattina, intorno alle 8:45, all’interno della galleria Villafranca, nel tratto autostradale tra Milazzo e Rometta, in direzione Messina, dove si è ... corriereadriatico.it