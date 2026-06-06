Caselli vecchi sulla Catania-Messina impossibile pagare con smartphone o bancomat alle casse automatiche
Sulle autostrade tra Catania e Messina, le casse automatiche non accettano pagamenti con smartphone o bancomat. I caselli vecchi richiedono ancora il pagamento in contanti, spesso con monete o banconote di piccolo taglio. La mancata compatibilità con i sistemi di pagamento elettronici rende difficile l’utilizzo delle auto senza contanti, portando a possibili code e disagi per gli automobilisti. La situazione si distingue per la mancanza di aggiornamenti tecnologici nelle strutture di pagamento.
"Alt, un fiorino!". Ci manca poco che nelle autostrade siciliane il pedaggio lo si paghi così, come in un noto film. Non ci resta che piangere, è il caso di dirlo, in coda agli oltre venti caselli della A20 Palermo-Messina e della A18 Catania-Messina, dove non c'è una sola cassa automatica che. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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-, Grave incidente stradale con feriti la scorsa notte sull’autostrada A18 Messina-Catania. Intorno alle 3.30 un autoarticolato che viaggiava in direzione Messina ha per facebook