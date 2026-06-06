Case a Firenze le valutazioni | cosa aspettarsi Le zone che esploderanno e quelle più accessibili

A Firenze, le valutazioni immobiliari indicano un aumento dei prezzi. Le zone più richieste sono quelle centrali e ben collegate, mentre le aree periferiche risultano più accessibili. La domanda si concentra principalmente in quartieri storici e residenziali di pregio. Le zone che “esploderanno” sono quelle in rapido sviluppo, con prezzi in crescita più rapida rispetto ad altre. Le aree meno costose si trovano nelle zone più periferiche, con domanda più bassa.

Dietro i numeri del mercato immobiliare fiorentino si nasconde una trasformazione profonda. Non riguarda soltanto i prezzi, seppur in crescita, ma il modo stesso in cui la città si sta ridisegnando: chi può permettersi di viverci, dove si concentra la domanda, quali aree crescono e quali restano. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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