Carriere Coraggiose Celebrate le eccellenze | L’evento esalta l’Umbria

Da lanazione.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì a Perugia si è svolta la cerimonia del Premio Villa Buitoni - Carriere Coraggiose, dedicata a riconoscere percorsi di eccellenza nella vita e nel lavoro. Durante l’evento, sono stati celebrati professionisti di alto livello che si sono distinti nel loro settore. La manifestazione ha coinvolto vari protagonisti, sottolineando con un omaggio speciale le storie di successo e impegno provenienti dall’Umbria.

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Le carriere coraggiose sono testimonianza di percorsi di qualità nella vita e nella professione che il Premio Villa Buitoni - Carriere Coraggiose riesce a esaltare coinvolgendo, con un omaggio speciale, profili professionali di altissimo livello che giovedì si sono dati appuntamento a Perugia. Sono stati premiati, in questa quinta edizione, la professoressa Maria Teresa Antognoni; Don Marco Briziarelli, parroco della cattedrale di San Lorenzo a Perugia, direttore della Caritas Diocesana perugina; il professor Antonio Ereditato, research professor all’Università di Chicago e a Perugia; il professor Enrico Menestò, accademico latinista, storico, codicologo e filologo; il giornalista Pierlugi Pardo; il dottor Luigi Repace, presidente del Comitato Regionale Umbria della Figc-Lega Nazionale Dilettantie l’ex pugile Gianfranco Rosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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