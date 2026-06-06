Carriere Coraggiose Celebrate le eccellenze | L’evento esalta l’Umbria

Notizia in breve

Giovedì a Perugia si è svolta la cerimonia del Premio Villa Buitoni - Carriere Coraggiose, dedicata a riconoscere percorsi di eccellenza nella vita e nel lavoro. Durante l’evento, sono stati celebrati professionisti di alto livello che si sono distinti nel loro settore. La manifestazione ha coinvolto vari protagonisti, sottolineando con un omaggio speciale le storie di successo e impegno provenienti dall’Umbria.