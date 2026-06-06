Carrarese Ritarda lo ’switch’ della panchina Magnanelli allievo di Allegri resta il favorito
La Carrarese non ha ancora ufficializzato la separazione da Antonio Calabro, nonostante sia passato più di una settimana dall’annuncio della possibile rescissione consensuale. Magnanelli, che è un allievo di Allegri, rimane il favorito per prendere il suo posto in panchina. La società non ha ancora comunicato un’eventuale data per l’annuncio ufficiale o per il cambio di allenatore.
E’ passata una settimana dalla presa di coscienza della separazione ormai in pectore tra la Carrarese ed Antonio Calabro ma della tanto conclamata rescisione consensuale, attesa con trepidazione, non vi è ancora stata traccia. Un ritardo che fa pensare perché trattandosi di un addio in ogni caso concordato, anche se voluto dal tecnico, non dovrebbe richiedere nessun tipo di accordo economico e quindi risultare relativamente rapido. Alla base di questo indugio potrebbe esserci la volontà della società apuana di liberare Calabro soltanto una volta individuato il prescelto per la sua sostituzione in modo da iniziare immediatamente il nuovo corso senza dare adito nell’ambiente azzurro di altri rimugini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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