Carrarese Ritarda lo ’switch’ della panchina Magnanelli allievo di Allegri resta il favorito

Notizia in breve

La Carrarese non ha ancora ufficializzato la separazione da Antonio Calabro, nonostante sia passato più di una settimana dall’annuncio della possibile rescissione consensuale. Magnanelli, che è un allievo di Allegri, rimane il favorito per prendere il suo posto in panchina. La società non ha ancora comunicato un’eventuale data per l’annuncio ufficiale o per il cambio di allenatore.